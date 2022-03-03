Подекуди крадіжки ворогів навіть неможливо зрозуміти, До прикладу, в Херсоні вони викрали унітази.

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Російського окупанта затримали під час пограбування магазину

Захисники затримали рядового Збройних сил Росії Кирила Олеговича Тельнова.

Він мріяв подорожувати, але зв'язався не з тим туристичним агентством. Збройні Сили України люб'язно зустріли туриста-іхтамнєта та надали умови all-inclusive, бо у Кірюши вистачило розуму, щоб здатися,

– розповіли у 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.

Знайомство з українськими військовими в окупанта відбулося під час того, як він зі своїм товаришем грабував місцевий магазин. Адже війна війною, а їсти хочеться.

"Товариш виявився не настільки розумним і почав оскаржувати надання послуг Українським військом. Ми люб'язно зафіксували це в книзі скарг та пропозицій, подякували за його думку і поставили ще один плюсик у списку деактивованих окупантів", – додали бійці.

В 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського пожартували, що в бригаді цінують думку кожного з окупантів, але майже не беруть її до уваги.

Дивіться фото документів мародера / Фото 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського

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