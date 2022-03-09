У ВСУ не будет работы: россияне в панике бегут из Крыма

Надежды россиян на богатую и счастливую жизнь на оккупированном полуострове оказались ложными и навязанными путинской пропагандой. То же самое можно сказать об ожиданиях многочисленных коллаборантов, мечтавших "умереть в России".

Жизнь крымчан после оккупации полуострова изменилась в корне и совсем не так, как им обещали. С 2014 года в Крыму царят тотальная цензура, повышение цен, постепенное убийство экономики и угнетение местного населения со стороны силовиков и россиян, приехавших за лучшей жизнью.

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Как оказалось, единственным и относительным плюсом для жизни в Крыму все это время было печально "хоть не стреляют". Но и это утверждение ошибочно.

Хоть камни с неба

Пока фанаты Путина наслаждались жизнью "в российском " Крыму, кремлевские террористы готовились к полномасштабному нападению на Украину. Полуостров превратили в территорию террора и милитаризма. Оккупанты "национализировали" огромное количество земли и жилья, построили для своей верхушки поместья и запретили людям пользоваться многими пляжами.

Затем Кремль начал свою программу массового переселения. Крымские татары репрессировали по национальному признаку, заставляя их покинуть собственные дома. Несогласных сажали в тюрьмы по выдуманным обвинениям.

Сам образ "русского" Крыма навязывался россиянам как "родное" и наконец "добытое". Поэтому огромное количество как более-менее состоятельных, так и просто обычных россиян массово переезжали в полуостров, покупали и получали жилье, инвестировали в строительство. Им казалось, что так будет всегда, они говорили, что теперь "хоть камни с неба".

В Крыму витает липкий запах войны



Каждая точка – дом или квартира, от которых избавляются оккупанты / Скриншот профильного сайта

Относительно мирное существование крымчан, предателей и наехавших сошло на нет 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. Сначала "ватные" граждане были в восторге от "спецоперации", но впоследствии начали кое-что понимать.

Во-первых, оккупанты забросили в бой целые подразделения предателей, которые перешли в сторону РФ в 2014-м и собирались мирно жить. Теперь в Крым пошел поток гробов. Кроме того, кремлевские военные преступники начали понемногу проводить мобилизацию и готовить курсантов к участию в боевых действиях. Увидели последствия войны вообще все, поскольку кроме рефрижераторов с телами погибших оккупантов в каждую больницу привезли огромное количество раненых.

Коллаборанты из числа "чиновников" и вообще начали о чем-то догадываться, поскольку даже самым ожесточенным фанатам России стало понятно, что шансов на захват Украины у Путина нет. Пришло и понимание того, что после его фиаско освободительные боевые действия могут проходить уже в Крыму.

Поэтому оккупанты начали массово выставлять свое жилье на продажу.



Продажа жилья в Симферополе / Скриншот профильного сайта

Кроме понимания, неотвратимой ответственности, до оккупантов дошло и то, что экономически Россия будет находиться в столь жестоком коллапсе, что им нужно как можно быстрее избавляться от "мусорных активов".



Столько домов и квартир продают на восточном берегу Крыма / Скриншот профильного сайта

В частности, таковыми можно считать недвижимость на полуострове, фактически отжатую или незаконно застроенную с момента оккупации.



Из Севастополя оккупанты также убегают / Скриншот профильного сайта

Если такая тенденция сохранится, очень хочется надеяться, что Крым Украина сможет вернуть без всякого выстрела.