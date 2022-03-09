Життя кримчан після окупації півострова змінилося докорінно і зовсім не так, як їм обіцяли. З 2014 року в Криму панують тотальна цензура, підняття цін, поступове вбивство економіки та пригнічення місцевого населення з боку силовиків та росіян, які приїхали за кращим життям.

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Як виявилося, єдиним та відносним плюсом для життя у Криму весь цей час було сумнозвісне "хоч не стріляють". Але і це ствердження є хибним.

Хоч каміння з неба

Доки фанати Путіна насолоджувались життям "у р осійському " Криму, кремлівські терористи готувалися до повномасштабного нападу на Україну. Півострів перетворили на територію терору та мілітаризму. Окупанти "націоналізували" величезну кількість землі та житла, побудували для своєї верхівки маєтки та заборонили людям користуватися багатьма пляжами.

Потім Кремль почав свою програму масового переселення. Кримських татар репресували за національною ознакою, змушуючи їх покинути власні домівки. Незгодних саджали у тюрми за видуманими звинуваченнями.

Сам образ "російського" Криму нав'язувався росіянам як дещо "рідне" та нарешті "здобуте". Через це величезна кількість як більш-менш заможних, так і просто звичайних росіян масово переїжджали до півострова, купували та отримували житло, інвестували у будівництво. Їм здавалося, що так буде завжди, вони казали, що тепер "хоч камні з неба".

У Криму витає липкий запах війни



Кожна точка – будинок або квартира, від яких позбавляються окупанти / Скриншот профільного сайту

Відносно мирне існування кримчан, зрадників і понаїхавших зійшло нанівець 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні. Спочатку "ватні" громадяни були у захваті від "спецоперації", але згодом почали дещо розуміти.

По-перше, окупанти закинули у бій цілі підрозділи зрадників, що перейшли у бік РФ у 2014-му та збиралися мирно собі жити. Тепер до Криму пішов потік трун. Крім того, кремлівські військові злочинці почали потроху проводити мобілізацію й готувати курсантів до участі у бойових діях. Побачили наслідки війни взагалі всі, оскільки окрім рефрижираторів з тілами загиблих окупантів до кожної лікарні привезли величезну кількість поранених.

Колаборанти з числа "чиновників" й взагалі почали про щось здогадуватись, оскільки навіть самим запеклим фанатам Росії стало зрозуміло, що шансів на захоплення України у Путіна немає. Прийшло й розуміння того, що після його фіаско визвольні бойові дії можуть проходити вже у Криму.

Через це окупанти почали масово виставляти своє житло на продаж.



Продаж житла у Сімферополі / Скриншот профільного сайту

Окрім розуміння, невідворотної відповідальності, до окупантів дійшло й те, що економічно Росія перебуватиме у настільки жорстокому колапсі, що їм треба якомога швидше позбавлятися від "сміттєвих активів".



Стільки домівок та квартир продають на східному березі Криму / Скриншот профільного сайту

Зокрема, такими можна вважати нерухомість на півострові, яка була фактично віджата або незаконно забудована з моменту окупації.



З Севастополя окупанти також тікають / Скриншот профільного сайту

Якщо така тенденція збережеться, дуже хочеться сподіватись, що Крим Україна зможе повернути без жодного пострілу.