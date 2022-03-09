Це вже призвело до покарання агресором низки кримчан за "дискредитацію" Збройних сил Росії в постах у соціальних мережах.

Читайте також "Наш Крим" тепер зверхньо дивиться на російських буржуїв

Команда – мовчати

За таких умов кримчани припиняють поширення у соціальних мережах будь-якої інформації. Прикладом, спроби підконтрольних окупантам медіа влаштувати у містах півострову "святкові заходи" з нагоди 8 березня призвели до обурення населення.

У соціальних мережах на заклики колаборантів кримчани масово відповідають що "наразі трохи не до свят", що вони "не мають бажання веселитися" та питають "цю тему умовчувати? Робити вигляд, що все файно?".

Прифронтова зона

При цьому, попри замовчування у підконтрольних агресорові медіа, кримчани усвідомлюють й нові переміщення військової техніки агресора, й прибуття до Криму "мобілізованих" з Росії й окупованого Сходу України, й перебування у лікарнях Криму тисяч поранених окупантів, й зростання у регіоні цін на споживчі товари від 50 до 200 відсотків.

Також кримчани розуміють, що очевидне затягування бойових дій на материковій Україні остаточно перетворюють півострів на прифронтовий, а не "курортний" регіон.