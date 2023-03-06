Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов,сообщает 24 Канал. Он отметил, что город находится в полуокружении, но украинские защитники держат оборону.
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Жданов сообщил, что сейчас на Бахмутском направлении происходит ротация, проходит замена воинских частей, долгое время находившихся там. Министерство обороны Украины также сообщало, что в город вошли украинские спецподразделения.
Бои в Бахмуте
Военные на Бахмутском направлении проводят стабилизации действия, чтобы предотвратить продвижение врага, сообщил Жданов.
Ситуация достаточно опасна, можно сказать критическая. Враг пытается не только оцепить город, но и сделать широкую горловину, чтобы увеличить риск потерь при возможном уходе ВСУ,
– добавил эксперт.
По его словам, шансов у противника в городских боях с нашими бойцами практически нет. В самом городе украинская оборона более или менее уверенно стоит и удерживает свои позиции. Поэтому россияне продолжают с максимальными усилиями сжимать фланги с севера и юга за городом.
"Как будут дальше развиваться события знает только военное руководство, поэтому ориентируйтесь исключительно на сообщения Генерального штаба или Министерства обороны. Сейчас появилось много советников из прошлого, с 2014 года, в генеральских званиях, которые сразу заговорили о перемирии. Не ясно, как они там появились и для чего, но такие разговоры ведутся», – заметил Жданов.
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- Эксперты из Института изучения войны убеждены, что украинский оборона Бахмута остается стратегически крепкой, ведь нашим воинам удается уничтожать личный состав и технику противника без значительных потерь. Кроме того, аналитики отметили, что вряд ли ВСУ уйдут из населенного пункта и будут пытаться истощать силы России столько, сколько это возможно.
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне изменили тактику у Бахмута. С попыток оцепления они перешли к попыткам "выдавить" украинские силы обороны из города.
- В то же время, тяжелой остается ситуация на Авдеевском и Шахтерском направлениях, ведь захватчики накрывают огнем позиции ВСУ, в частности, вблизи таких населенных пунктов: Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа.