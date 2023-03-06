Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що місто перебуває у напівоточенні, але українські захисники тримають оборону.
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Жданов повідомив, що зараз на Бахмутському напрямку відбувається ротація, проходить заміна військових частин, які довгий час перебували там. Міністерство оборони України також повідомляло, що в місто зайшли українські спецпідрозділи.
Бої в Бахмуті
Військові на Бахмутському напрямку проводять стабілізації дії, аби запобігти просуванню ворога, повідомив Жданов.
Ситуація досить небезпечна, можна сказати критична. Ворог намагається не лише оточити місто, але і зробити широку горловину, щоб збільшити ризик втрат при можливому відході ЗСУ,
– додав експерт.
За його словами, шансів у противника в міських боях із нашими бійцями практично немає. В самому місті українська оборона більш-менш впевнено стоїть і утримує свої позиції. Тому росіяни продовжують з максимальними зусиллями стискати фланги з півночі та півдня за самим містом.
"Як будуть далі розвиватися події знає тільки військове керівництво, тому орієнтуйтеся винятково на повідомлення Генерального штабу або Міністерства оборони. Зараз з'явилися багато порадників з минулого, з 2014 року, в генеральських званнях, які одразу заговорили про перемир'я. Не ясно, як вони там з'явилися і для чого, але такі розмови ведуться", – зауважив Жданов.
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- Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, адже нашим воякам вдається знищувати особовий склад та техніку противника без значних втрат. Окрім того, аналітики зауважили, що навряд чи ЗСУ відійдуть з населеного пункту та намагатимуться виснажувати сили Росії стільки, скільки це буде можливо.
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни змінили тактику біля Бахмута. Зі спроб оточення вони перейшли до спроб "видавити" українські сили оборони з міста.
- Водночас важкою залишається ситуація на Авдіївському та Шахтарському напрямках, адже загарбники накривають вогнем позиції ЗСУ, зокрема, поблизу таких населених пунктів: Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Побєда.