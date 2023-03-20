ВСУ в новом видеоролике обратились ко всем украинцам: "Защити свое!"

Вооруженные силы Украины выпустили мощный социальный видеоролик, в котором в качестве актеров участвовали настоящие военные. Он призывает украинцев вступать в ряды ВСУ и защитить самое дорогое для себя.

Как говорится в описании, видеоролик создан на волонтерских началах. Больше о нем, рассказывает 24 Канал.

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ВСУ призвали украинцев присоединиться к борьбе

"Присоединиться к рядам ВСУ означает защитить самое дорогое для себя: свою страну, свою любовь, своих родных, родителей, детей, свой хлеб, свой образ жизни. Защитить свое будущее. Защитить свое. Сегодня Украина защищает свое. Новые виды вооружения, новая техника, мощная мировая поддержка нашего государства вместе с украинским духом – это реальный шанс победить врага. Реальный шанс защитить свое и жить в свободной стране", – говорится в сообщении ВСУ.

ВСУ в новом видеоролике обратились ко всем украинцам: смотрите видео

В ВСУ также отмечают, что в ролике – настоящие военные, которые в гражданской жизни были программистами, деятелями культуры, юристами, водителями и т.д.

Видеоролик создан на волонтерской основе украинскими компаниями "K&K Group" и "Starlight Media".