Як йдеться в описі, відеоролик створено на волонтерських засадах. Більше про нього, розповідає 24 Канал.

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ЗСУ закликали українців приєднатися до боротьби

"Долучитися до лав ЗСУ означає захистити найдорожче для себе: свою країну, свою любов, своїх рідних, батьків, дітей, свій хліб, свій спосіб життя. Захистити своє майбутнє. Захистити своє. Сьогодні Україна захищає своє. Нові види озброєння, нова техніка, потужна світова підтримка нашої держави разом з українським духом – це реальний шанс перемогти ворога. Реальний шанс захистити своє та жити у вільній країні", – йдеться у повідомленні ЗСУ.

ЗСУ в новому відеоролику звернулися до всіх українців: дивіться відео

В ЗСУ також наголошують, що в ролику – справжні військові, які у цивільному житті були програмістами, діячами культури, юристами, водіями тощо.

Відеоролик створено на волонтерських засадах українськими компаніями "K&K Group" та "Starlight Media",