Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" рассказал 24 Каналу, что у Сил обороны нет устройств, которые бы определяли, что летит именно "Мавиков", однако для других средств поражения детекторы есть. Россияне пользуются этим, поэтому часто применяют такие дроны ночью, атакуя украинские позиции.

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Работа российских "Мавиков"

Глава Центра радиотехнологий подчеркнул, чтобы защититься от сбросов с "Мавиков", украинским военным важно не позволять такому дрону опуститься примерно на 100 метров. На таком расстоянии осуществлять атаку гораздо легче.

Если мы (ВСУ – 24 Канал) не даем "Мавику" опуститься и держим его высоту 200 – 500 метров, то точные сбросы невозможны,

– сказал он.

Детекторы для обнаружения "Мавиков"

Эксперт по связи подчеркнул, что детекторы, которые необходимы ВСУ, могут оповещать о приближении "Мавика".

Такие детекторы очень полезны. В Китае цена на них 300 – 500 долларов. Это довольно дорого,

– отметил он.

Украина пока не может самостоятельно производить эту технику. Необходимо много инвестиций в разработку и изготовление.

"Я предложил фондом закупить партию таких детекторов в Китае. Так же как это делает Россия. Один фонд уже откликнулся", – отметил эксперт по связи.