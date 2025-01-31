Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" розповів 24 Каналу, що в Сил оборони немає пристроїв, які б визначали, що летить саме "Мавіків", проте для інших засобів ураження детектори є. Росіяни користуються цим, тому часто застосовують такі дрони вночі, атакуючи українські позиції.

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Робота російських "Мавіків"

Голова Центру радіотехнологій підкреслив, щоб захиститись від скидів із "Мавіків", українським військовим важливо не дозволяти такому дронові опуститись приблизно на 100 метрів. На такій відстані здійснювати атаку набагато легше.

Якщо ми (ЗСУ – 24 Канал) не даємо "Мавіку" опуститись і тримаємо його висоту 200 – 500 метрів, то точні скиди неможливі,

– сказав він.

Детектори для виявлення "Мавіків"

Експерт зі зв'язку підкреслив, що детектори, які необхідні ЗСУ, можуть сповіщати про наближення "Мавіка".

Такі детектори дуже корисні. У Китаї ціна на них 300 – 500 доларів. Це доволі дорого,

– зауважив він.

Україна поки не може самостійно виробляти цю техніку. Необхідно багато інвестицій у розробку та виготовлення.

"Я запропонував фондом закупити партію таких детекторів у Китаї. Так само як це робить Росія. Один фонд уже відгукнувся", – зазначив експерт зі зв'язку.