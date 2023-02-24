Год неопределенности и боли закончился, – ВСУ объявили Год возмездия

Украина вот уже целый год противостоит полномасштабной российской агрессии. В годовщину великой войны ВСУ объявили Год возмездия.

Ролик с соответствующим слоганом выложили в сеть Воздушные силы ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что украинцам пора пролистать страницу календаря. Ведь все мы прекрасно знаем, что прожили не 2022 год, а одно длинное 24 февраля.

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Война рано или поздно закончится

Год неопределенности и боли кончился. Пора перелистать страницу календаря. Мы объявляем Год возмездия,

– подчеркивают в Воздушных силах.

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В ведомстве подчеркивают, что война не может и не будет продолжаться вечно. В то же время призывают каждого присоединиться и ускорить ее конец. Чтобы все украинцы могли вернуться домой и продолжить строить свою лучшую мирную жизнь.

Заметим, что за год полномасштабного вторжения россияне понесли колоссальные потери. И продолжат это делать, ведь неустанно лезут на ряде направлений, пытаясь принести хоть какое-то достижение диктатору из Кремля.

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