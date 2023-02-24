Год неопределенности и боли закончился, – ВСУ объявили Год возмездия
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украина вот уже целый год противостоит полномасштабной российской агрессии. В годовщину великой войны ВСУ объявили Год возмездия.
Ролик с соответствующим слоганом выложили в сеть Воздушные силы ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что украинцам пора пролистать страницу календаря. Ведь все мы прекрасно знаем, что прожили не 2022 год, а одно длинное 24 февраля.
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Война рано или поздно закончится
Год неопределенности и боли кончился. Пора перелистать страницу календаря. Мы объявляем Год возмездия,
– подчеркивают в Воздушных силах.
2023 год станет Годом возмездия: смотрите видео
В ведомстве подчеркивают, что война не может и не будет продолжаться вечно. В то же время призывают каждого присоединиться и ускорить ее конец. Чтобы все украинцы могли вернуться домой и продолжить строить свою лучшую мирную жизнь.
Заметим, что за год полномасштабного вторжения россияне понесли колоссальные потери. И продолжат это делать, ведь неустанно лезут на ряде направлений, пытаясь принести хоть какое-то достижение диктатору из Кремля.
Уже более 146 тысяч "пакетов"
- По состоянию на утро 24 февраля стало известно, что украинские защитники и защитницы уничтожили 146 820 захватчиков. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 970 российских военных.
- Немало потерь враг понес и в технике. На металлолом за год полномасштабного вторжения удалось превратить 3 363 танка, 6 600 боевые бронированные машины, 2 363 артиллерийские системы, 474 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, а также 287 вертолетов.
- Также на балансе "второй армии мира" на 873 крылатые ракеты, 2 033 БпЛА оперативно-тактического уровня, 18 судов, 5 224 автомобиля и автоцистерны и 229 единиц спецтехники меньше.
- Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это они, во влажных мечтах Путина, должны сделать до марта 2023 года.
- Сейчас основные усилия на ведении наступательных действий наблюдают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили около 100 атак врага на этих направлениях.