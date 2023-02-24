Ролик з відповідним слоганом виклали у мережу Повітряні сили ЗСУ. У відомстві підкреслили, що українцям пора перегорнути сторінку календаря. Адже всі ми чудово знаємо, що прожили не 2022 рік, а одне довге 24 лютого.
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Війна рано чи пізно закінчиться
Рік невизначеності та болю скінчився. Настав час перегорнути сторінку календаря. Ми оголошуємо Рік відплати,
– підкреслюють у Повітряних силах.
2023 рік стане Роком відплати: дивіться відео
У відомстві наголошують на тому, що війна не може і не триватиме вічно. Водночас закликають кожного долучитися та пришвидшити її кінець. Щоб усі українці могли повернутися додому та продовжити будувати своє краще мирне життя.
Зауважимо, що за рік повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. І продовжать зазнавати, адже невпинно лізуть на низці напрямків, намагаючись принести бодай якийсь здобуток диктаторові з Кремля.
Уже понад 146 тисяч "пакетів"
- Станом на ранок 24 лютого стало відомо про те, що українські захисники та захисниці знищили 146 820 загарбників. Лиш за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 970 російських військових.
- Чимало втрат ворог зазнав і в техніці. На брухт за рік повномасштабного вторгнення вдалося перетворити 3 363 танки, 6 600 бойові броньовані машини, 2 363 артилерійські системи, 474 РСЗВ, 247 засобів ППО, 299 літаків, а також 287 гелікоптерів.
- Також на балансі "другої армії світу" на 873 крилаті ракети, 2 033 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 18 суден, 5 224 автомобілі й автоцистерни та 229 одиниці спецтехніки менше.
- Окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат у спробах вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Це вони, у вологих мріях Путіна, мали б зробити до березня 2023 року.
- Наразі основні зусилля на веденні наступальних дій спостерігають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили близько 100 атак ворога на цих напрямках.