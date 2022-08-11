ВСУ окончательно отсекли поставки оружия россиян, – Хлань о последствиях удара по Каховскому мосту
русские оккупанты действительно перебросили большое количество батальонно-тактических групп на правый берег, ближе к линии фронта. Но у всех этих воинов есть проблемы с поставкой оружия и техники, ведь такая техника не сможет проехать через разрушенный мост Каховской ГЭС.
Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он также отметил, что вместе с тем ВСУ уже окончательно отсекли поставки оружия и продовольствия.
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Последнее попадание по мосту Каховской ГЭС как раз и стало тем фактором, который сделал невозможным поставки тяжелого оружия и техники. Мы видим, что легкий транспорт там проехать может, но поставки тяжелой техники и вооружения сегодня невозможны,
– говорит Сергей Хлань.
По его словам, все эти батальоно-тактические группы на линии фронта без подкрепления и возможности доставки продовольствия.
ВСУ очень мощно работает авиацией именно по правому берегу, ведь удалось уничтожить находящуюся на правом берегу систему ПВО, резюмирует Хлань.
Точный удар ВСУ по мосту в Каховскую ГЭС
Украинские защитники нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. Наши бойцы заверили, что удар был точным и аккуратным.
Ранее военные оперативного командования "Юг" подтвердили удары по этому мосту, заявив, что ВСУ удерживают огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области.
Военные утверждают, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования". Вероятно, говорится о тяжелой технике.
Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть 4 ключевых моста:
- Антоновский железнодорожный мост,
- Антоновский автомобильный мост,
- мост возле Каховской ГЭС,
- Дарьевский мост через Ингулец.