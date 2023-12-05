ВСУ опубликовали трогательный ролик ко Дню Вооруженных Сил и Святого Николая

Вооруженные Силы Украины опубликовали на своей странице в Facebook трогательный видеоролик – поздравление с Днем ВСУ и Святого Николая, которые с этого года празднуются вместе.

В этом году украинцы впервые отмечают вместе два праздника – День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая.

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Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и доброй истории, в которой дети благодарят своих родных – защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом – Украину, и, конечно, Святого Николая.

"Чтобы подарочки принес", – говорится в сообщении.

ВСУ трогательно поздравили украинцев с праздниками: смотрите видео

В ВСУ сообщают, что видеоролик снят в рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины. Его создали на волонтерской основе украинские компании и деятели искусств.