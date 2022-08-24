Враг пытается захватить Пески и Невельское

Вечером в Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию на фронте. россияне не оставляют попыток установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское.

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Сообщается, что враг снова наступал и штурмовал, чтобы установить контроль над Песками и Невельским, однако не имел успеха.

оккупанты традиционно понесли потери и отошли.

Неудачное наступление оккупантов на Николаевку и Новую Дмитровку

Кроме того, захватчики предприняли неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские воины нанесли врагу потери и отбросили обратно.

На Славянском направлении россияне предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

Продвижение россии на Донбассе – минимальное

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что за полгода своей агрессивной войны россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией до вторжения.

Наступление врага на Донбассе движется с минимальным прогрессом и россия ожидает масштабную контратаку Украины. россия страдает от нехватки боеприпасов, транспорта и личного состава. Нравственный дух во многих подразделениях низкий, положение армии значительно ухудшилось.

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