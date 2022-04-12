ВСУ освободили 15 населенных пунктов: герои отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

Отважные воины ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Защитники Украины освобождают города от россиян и наносят врагу потери.

Украинским героям удалось отодвинуть линию активных боевых действий за пределы Днепропетровской области. Теперь наши воины бьют россиян на территории Херсонской области.

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Освобождение городов и перемещение линии фронта

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что нашим воинам удалось прогнать россиян из 15 населенных пунктов на Херсонщине. Сейчас линия столкновения сдвинулась на центр области, держат бои.

Враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника, – заявил Вилкул.

В освобожденных от российских оккупантов городах специалисты работают над восстановлением инфраструктуры, в частности, линии электропередач.

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