Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об освобожденных населенных пунктах?

В ходе наступательной операции украинским военным удалось вернуть под контроль 26 населенных пунктов.

Речь идет о следующих селах:

  • Березовое;
  • Воскресенка;
  • Грушевское;
  • Запорожское;
  • Зеленый Гай;
  • Зирка;
  • Злагода;
  • Калиновское;
  • Красногорское;
  • Малиевка;
  • Мирное;
  • Новогеоргиевка;
  • Новогригоровка;
  • Новониколаевка;
  • Новохатское;
  • Александроград;
  • Поддубное;
  • Приволье;
  • Привольное;
  • Рыбное;
  • Сичневое;
  • Степное;
  • Терновое;
  • Толстой;
  • Цегельное;
  • Ялта.

Освобождение этих населенных пунктов стало результатом активных действий бойцов Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других задействованных подразделений.

Наступательная операция продолжалась с января по август этого года. В результате украинские военные освободили 745 квадратных километров территории.

О результатах наступательной операции и дальнейших шагах доложили Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

Эта наша наступательная операция выполнена четко – именно так, как и было определено,
– заявили в Генштабе.

В то же время в ВСУ подчеркнули, что активные действия украинских войск продолжаются. Военные готовят дальнейшие шаги для продолжения операций на направлениях, где это позволяет ситуация.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что ВСУ в ходе операции нанесли значительные потери российской оккупационной группировке. В частности, российская сторона потеряла не менее 9550 военнослужащих убитыми и еще более 6600 ранеными. Кроме того, украинским военным удалось пополнить фонд обмена.