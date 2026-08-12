Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об освобожденных населенных пунктах?
В ходе наступательной операции украинским военным удалось вернуть под контроль 26 населенных пунктов.
Речь идет о следующих селах:
- Березовое;
- Воскресенка;
- Грушевское;
- Запорожское;
- Зеленый Гай;
- Зирка;
- Злагода;
- Калиновское;
- Красногорское;
- Малиевка;
- Мирное;
- Новогеоргиевка;
- Новогригоровка;
- Новониколаевка;
- Новохатское;
- Александроград;
- Поддубное;
- Приволье;
- Привольное;
- Рыбное;
- Сичневое;
- Степное;
- Терновое;
- Толстой;
- Цегельное;
- Ялта.
Освобождение этих населенных пунктов стало результатом активных действий бойцов Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других задействованных подразделений.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Наступательная операция продолжалась с января по август этого года. В результате украинские военные освободили 745 квадратных километров территории.
О результатах наступательной операции и дальнейших шагах доложили Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.
Эта наша наступательная операция выполнена четко – именно так, как и было определено,
– заявили в Генштабе.
В то же время в ВСУ подчеркнули, что активные действия украинских войск продолжаются. Военные готовят дальнейшие шаги для продолжения операций на направлениях, где это позволяет ситуация.
Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что ВСУ в ходе операции нанесли значительные потери российской оккупационной группировке. В частности, российская сторона потеряла не менее 9550 военнослужащих убитыми и еще более 6600 ранеными. Кроме того, украинским военным удалось пополнить фонд обмена.