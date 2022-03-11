ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине

Украинские военные прогнали российских захватчиков из 5 населенных пунктов на Черниговщине. Теперь там развеваются украинские флаги.

Российские террористы не могут полноценно вести боевые действия. Среди офицерского состава распространяется паника, что их бросило военно-политическое руководство государства-агрессора.

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В оперативно-тактической группировке "Север" отметили, что выполнять поставленные задачи оккупантам мешает морально-психологическое состояние.

Как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа,

– рассказали в ОТГ.

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