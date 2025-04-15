Наев заявил о возвращении Днепроэнергии в Донецкой области под контроль ВСУ

Украинские защитники освободили населенный пункт Днепроэнергия. За два месяца командования генерал-лейтенант Сергей Наев также сообщил об уничтожении более 9500 оккупантов и сотен единиц вражеской техники.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Наева. Это стало возможным благодаря успешному контрнаступлению и слаженной работе штурмовых подразделений, артиллерии и аэроразведки.

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ВСУ продвигаются вперед

За два месяца командования группой, по словам Наева, удалось снизить потери украинских военных на 20%, улучшить тактическое положение на критических участках фронта, а также нанести врагу значительные потери:

– около 9500 ликвидированных оккупантов,

– 51 танк,

– 166 боевых бронированных машин,

– 819 единиц автотехники.

Около 70% потерь врага нанесены с помощью ударных БпЛА, среди которых – "Генерал Черешня", "Baton", "Тень", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro" и "Autel MAX 4T". В целом украинские бригады получили 3433 беспилотники благодаря международным партнерам.

Несмотря на попытки врага прорвать оборону, в частности на направлениях Веселое – Скудное, все атаки были отбиты. В одном из последних боев уничтожено 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля и более 100 оккупантов.