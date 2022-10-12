Красное в Херсонской области – под украинским флагом: кадры из освобожденного ВСУ поселка
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать временно оккупированную украинскую территорию. Сейчас в основном контрнаступление продолжается на Херсонщине.
Красное на Херсонщине – под украинским флагом
Так, украинские военные освободили еще один поселок на Херсонщине – Красное. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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Поселок на Херсонщине с боями освободили штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион.
Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо,
– написал Виктор Микита, глава Закарпатской ОГА.
ВСУ освободили еще один поселок на Херсонщине / Фото Сухопутные войска ВСУ
Какие еще населенные пункты на Херсонщине освободили
Сейчас известно, что на Херсонщине окончательно выбить оккупантов удалось из 5 населенных пунктов:
- Нововасильевка;
- Новогригорьевка;
- Новая Каменка;
- Трифоновка;
- Красное.
Все они принадлежат к Бериславскому району. В Операционном командовании "Юг" подчеркнули, что на освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Пытаются возобновить работу социальной и критической инфраструктуры.
К слову, все эти населенные пункты граничат друг с другом. Например, от Новогригорьевки до Дудчан – села на берегу Днепра – около 20 километров пути.
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