Красное в Херсонской области – под украинским флагом: кадры из освобожденного ВСУ поселка

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать временно оккупированную украинскую территорию. Сейчас в основном контрнаступление продолжается на Херсонщине.

Красное на Херсонщине – под украинским флагом

Так, украинские военные освободили еще один поселок на Херсонщине – Красное. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Поселок на Херсонщине с боями освободили штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион.

Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо,

– написал Виктор Микита, глава Закарпатской ОГА.

ВСУ освободили еще один поселок на Херсонщине / Фото Сухопутные войска ВСУ

Какие еще населенные пункты на Херсонщине освободили

Сейчас известно, что на Херсонщине окончательно выбить оккупантов удалось из 5 населенных пунктов:

Нововасильевка;

Новогригорьевка;

Новая Каменка;

Трифоновка;

Красное. Все они принадлежат к Бериславскому району. В Операционном командовании "Юг" подчеркнули, что на освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Пытаются возобновить работу социальной и критической инфраструктуры. К слову, все эти населенные пункты граничат друг с другом. Например, от Новогригорьевки до Дудчан – села на берегу Днепра – около 20 километров пути.

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