ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине
2 апреля 2022 , 19:11Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские силы сопротивления освободили поселок Михайло-Коцюбинское в Черниговской области.
Оккупанты оставили там кучу своей разбитой техники. Наши защитники обещают, что продолжение следует.
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Наши котики из Сил сопротивления Северщины отчитываются: Михаил-Коцюбинское – наше!
– подчеркнули защитники.
Напомним, накануне украинские защитники освободили села Слобода и Лукашевка от российских оккупантов. Там производят зачистки.
Разбитая техника россиян на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север":