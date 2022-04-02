ВСУ освободили Михайло-Коцюбинское на Черниговщине

Украинские силы сопротивления освободили поселок Михайло-Коцюбинское в Черниговской области.

Оккупанты оставили там кучу своей разбитой техники. Наши защитники обещают, что продолжение следует.

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Наши котики из Сил сопротивления Северщины отчитываются: Михаил-Коцюбинское – наше!

– подчеркнули защитники.

Напомним, накануне украинские защитники освободили села Слобода и Лукашевка от российских оккупантов. Там производят зачистки.

Разбитая техника россиян на Черниговщине / Фото оперативного командования "Север":