ВСУ освободили новые территории на Юге: вскоре обещают подробности

ВСУ освободили новые территории на Юге: подробности обещают позже

Соответствующую информацию 6 сентября в эфире Freedomсообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она рассказала, что на Юге продолжаются позиционные бои.

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ВСУ отбили некоторые населенные пункты на Юге

Есть территории, которые уже освобождены, и есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет,

– заявила Наталья Гуменюк.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга пояснила, что они очень серьезно следят за тем, чтобы освобожденные населенные пункты не подвергались массированным артиллерийским и авиационным ударам со стороны россиян.

Также пресс-секретарь командования "Юг" пояснила, что россияне оставляют после себя заминированные территории и заминированные объекты. Потому ВСУ хотят провести "зачистку" от диверсионных групп и от минований до возвращения жителей.

Пентагон фиксирует продвижение ВСУ и освобождение территорий на Юге

Пресссекретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в комментарии изданию CNN отметил, что украинские военные "продолжают продвигаться вперед" в Херсонской области и отвоевывая населенные пункты.

Они продолжают делать определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села,

– заявил Райдер.

Добавил, что Минобороны США наблюдает продолжающиеся наступательные операции украинских сил в Херсонской области.

Кроме этого, пресс-секретарь Пентагона рассказал, что США увидели "некоторую наступательную активность российских военных около Бахмута".

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