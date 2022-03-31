ВСУ освободили от российской оккупации ряд населенных пунктов в Запорожской области

31 марта 2022 , 12:27
Читати новину українською

Источник:

телеграм Сухопутных войск ВСУ

Украинские бойцы по нескольким направлениям продвинулись в Запорожской области. Они отбили у врага ряд населенных пунктов, оставив из "второй армии мира" только кучу металлолома.

В освобождении населенных пунктов на Запорожье приняли участие десантники ВСУ и другие подразделения Сил обороны Запорожского края.

Важно Оккупанты обстреляли Орехово на Запорожье и ранили человека: как выглядят повреждения

По состоянию на 31 марта освобождены от российской оккупации населенные пункты:

  • Затишье,
  • Малиновка,
  • Веселое,
  • Зеленый Гай,
  • Червоне.

Разбитая техника на Запорожье / Фото из телеграма Сухопутных войск ВСУ

Отметим, что украинские военные продолжают успешно давать достойный отпор врагу. Так, к утру 31 марта оккупанты недосчитались уже 17 500 своих военных. Кроме того, уничтожены сотни единиц российской техники.

Потери врага по состоянию на 31 марта

  • Личный состав – 17 500 человек.
  • Танки – 614 единиц.
  • Боевые бронированные машины – 1 735 единиц.
  • Артиллерийские системы – 311 единиц.
  • РСЗО – 96 единиц.
  • Средства ПВО – 54 единицы.
  • Самолеты – 135 единиц.
  • Вертолеты – 131 единица.
  • Автомобильная техника – 1 201 единица.
  • Корабли/катера – 7 единиц.
  • Цистерн с топливом – 75 единиц.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы.
  • Специальная техника – 22 единицы.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что цифры приблизительные. Точно подсчитать ни потери среди личного состава, ни среди техники невозможно из-за военных действий.

В тему – ВСУ полностью освободили Малую Рогань на Харьковщине: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова