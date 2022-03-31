ВСУ освободили от российской оккупации ряд населенных пунктов в Запорожской области

Украинские бойцы по нескольким направлениям продвинулись в Запорожской области. Они отбили у врага ряд населенных пунктов, оставив из "второй армии мира" только кучу металлолома.

В освобождении населенных пунктов на Запорожье приняли участие десантники ВСУ и другие подразделения Сил обороны Запорожского края.

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По состоянию на 31 марта освобождены от российской оккупации населенные пункты:

Затишье,

Малиновка,

Веселое,

Зеленый Гай,

Червоне.

Разбитая техника на Запорожье / Фото из телеграма Сухопутных войск ВСУ

Отметим, что украинские военные продолжают успешно давать достойный отпор врагу. Так, к утру 31 марта оккупанты недосчитались уже 17 500 своих военных. Кроме того, уничтожены сотни единиц российской техники.

Потери врага по состоянию на 31 марта

Личный состав – 17 500 человек.

Танки – 614 единиц.

Боевые бронированные машины – 1 735 единиц.

Артиллерийские системы – 311 единиц.

РСЗО – 96 единиц.

Средства ПВО – 54 единицы.

Самолеты – 135 единиц.

Вертолеты – 131 единица.

Автомобильная техника – 1 201 единица.

Корабли/катера – 7 единиц.

Цистерн с топливом – 75 единиц.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы.

Специальная техника – 22 единицы.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что цифры приблизительные. Точно подсчитать ни потери среди личного состава, ни среди техники невозможно из-за военных действий.

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