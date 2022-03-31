ВСУ освободили от российской оккупации ряд населенных пунктов в Запорожской области
Источник:телеграм Сухопутных войск ВСУ
Украинские бойцы по нескольким направлениям продвинулись в Запорожской области. Они отбили у врага ряд населенных пунктов, оставив из "второй армии мира" только кучу металлолома.
В освобождении населенных пунктов на Запорожье приняли участие десантники ВСУ и другие подразделения Сил обороны Запорожского края.
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По состоянию на 31 марта освобождены от российской оккупации населенные пункты:
- Затишье,
- Малиновка,
- Веселое,
- Зеленый Гай,
- Червоне.
Разбитая техника на Запорожье / Фото из телеграма Сухопутных войск ВСУ
Отметим, что украинские военные продолжают успешно давать достойный отпор врагу. Так, к утру 31 марта оккупанты недосчитались уже 17 500 своих военных. Кроме того, уничтожены сотни единиц российской техники.
Потери врага по состоянию на 31 марта
- Личный состав – 17 500 человек.
- Танки – 614 единиц.
- Боевые бронированные машины – 1 735 единиц.
- Артиллерийские системы – 311 единиц.
- РСЗО – 96 единиц.
- Средства ПВО – 54 единицы.
- Самолеты – 135 единиц.
- Вертолеты – 131 единица.
- Автомобильная техника – 1 201 единица.
- Корабли/катера – 7 единиц.
- Цистерн с топливом – 75 единиц.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы.
- Специальная техника – 22 единицы.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что цифры приблизительные. Точно подсчитать ни потери среди личного состава, ни среди техники невозможно из-за военных действий.
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