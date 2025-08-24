Разведчик спецподразделения "Тимура", ГУР МО Украины с позывным "Пика" вспомнил в эфире 24 Канала, как освобождали Пятихатки. Он был командиром группы.

Как бойцы освобождали Пятихатки?

Разведчик отметил, что тогда они должны были залететь в Пятихатки и штурмовать россиян на четырех БТР. Во втором был он. Они поехали на первых двух. Первый БТР попал под обстрел.

Ребята на первом БТР залетели возле Пятихаток. Там был сплошной лес и буквально 50 метров от этой позиции уже были Пятихатки. Надо было пробежать. Ребят там разнесло. Мы ехали, попали под обстрел. Ребята вырвались вперед. Нас начали накрывать минометами. Наш водитель-механик свернул в соседнее село,

– рассказал он.

Он был командиром группы. Было 9 человек. Все разбежались. Группа осталась с разведчиком с позывным "Пика", а водитель-механик побежал в соседний двор.

Это первый БТР, который залетел. Есть тяжелые 300-е. Я все слышал, но не мог связаться по рации. Я слышу, что 300-е, но не могу найти водителя-механика. Были небольшие проблемы. Я тогда собрал группу всех ребят, сделали круговую оборону,

– вспомнил он.

Тогда был серьезный обстрел. Выходили два танка, минометы и так далее. Разведчик увидел водителя-механика, взял двух ребят с собой и вышел на связь, отошел от той точки. Они загрузились и поехали.

Мы должны были заехать и эвакуировать. Но мне хотелось заехать и штурмовать. Уже было такое настроение, что я настроился, что в любом случае залечу в Пятихатки. Поэтому взял двух своих парней, чтобы загрузить 300-х и группу ребят, которые пострадали. Когда мы туда доехали, я соскочил, взял двух своих парней. Мы остались там, а эти поехали на эвакуацию. Я собрал группу. 3 – 4 человека – из одной группы, 3 – 4 – из второй. И мы пошли в наступление,

– объяснил "Пика".

Заметим, что сейчас село Пятихатки находится в российской оккупации.

Деоккупация Пятихаток в 2023 году: коротко