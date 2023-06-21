Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, село Пятихатки выполняло важную функцию для россиян.

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Большое достижение ВСУ

Березовец отметил, что ВСУ добились большого результата. Россия возлагала большие надежды на Пятихатки, ведь это ключ к Васильевке – другому стратегическому пункту захватчиков. Там враг разместил огромные склады.

Он подчеркнул, что Пятихатки расположены на стратегическом направлении к Мелитополю – крупнейшей российской военной базе на временно оккупированной части Юга Украины.

Потерять Мелитополь для россиян означает обвалить всю систему их обороны. Освобождение Пятихаток – важный шаг к освобождению Мелитополя,

– объяснил офицер ВСУ.

Березовец об освобождении Пятихаток: смотрите видео

ВСУ освободили Пятихатки: главное