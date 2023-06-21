Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, село П'ятихатки виконувало важливу функцію для росіян.
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Велике досягнення ЗСУ
Березовець зазначив, що ЗСУ досягли великого результату. Росія покладала великі надії на П'ятихатки, адже це ключ до Василівки – іншого стратегічного пункту загарбників. Там ворог розмістив величезні склади.
Він підкреслив, що П'ятихатки розташовані на стратегічному напрямку до Мелітополя – найбільшої російської військової бази на тимчасово окупованій частині Півдня України.
Втратити Мелітополь для росіян – означає обвалити всю систему їхньої оборони. Звільнення П'ятихаток – важливий крок до звільнення Мелітополя,
– пояснив офіцер ЗСУ.
Березовець про звільнення П'ятихаток: дивіться відео
ЗСУ звільнили П'ятихатки: головне
- На Таврійському напрямку українські військові виконали понад 10 тисяч вогневих завдань. В ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 червня підтвердила, що ЗСУ звільнили село П'ятихатки у Запорізькій області. У такий спосіб на Півдні звільнили вже 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
- Маляр пояснила, що звільнити зазначені населені пункти вдалося після двох тижнів успішних наступальних операцій ЗСУ.
- Загалом підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на Півдні площа складає 113 кілометрів квадратних.
- Зауважимо, що речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що український наступ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.