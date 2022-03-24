ВСУ освободили село Малиновка Запорожской области от вражеской оккупации

Сегодня, 24 марта, глава Малиновской общины Владимир Шиш сообщил, что Вооруженные Силы Украины освободили от оккупации село Малиновка Запорожской области.

Такую информацию Владимир Шиш рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Запорожской ОВА.

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Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками – Любимовка, Новозлатополь, и до сих пор враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена,

– отметил он.

Глава общины также рассказал о текущем состоянии территории. Сейчас ситуация в общине критическая, поскольку оккупанты установили свои блокпосты и никого не пропускают в села. Поэтому возникли проблемы с поставкой продуктов, воды и медикаментов, в частности важного инсулина.

Владимир Шиш отметил необходимость организовать гуманитарный коридор, чтобы жители, которые хотят уехать, могли это сделать. Особенно в этом нуждаются тяжелобольные люди.

Ранее сообщалось, что 21 марта в селе Малиновка российские военные обстреляли гражданские автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения, в том числе дети.

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