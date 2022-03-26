ВСУ освободили Тростянец от оккупантов

Украинские силы освободили от оккупантов Тростянец в Сумской области. Потерпев ряд неудач, российская армия сбежала из населенного пункта

Об успешном возвращении Тростянца из-под российской оккупации официально сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Теперь населенный пункт находится под полным контролем Украины.

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Тростянец – под контролем Украины

Сегодня, 26 марта, силами 93 бригады "Холодный Яр" совместно с бойцами территориальной обороны и местных партизан удалось освободить Тростянец от российских оккупационных войск.

Холодноярцы буквально выгнали из города "элиту" сухопутных войск российской армии – Кантемировскую танковую дивизию. Отмечается, что перед этим украинские силы поразили командный пункт вместе с руководящим составом 96 разведывательной бригады врага еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

К слову, понеся ряд неудач и сокрушительных потерь, русская армия позорно сбежала из Тростянца, оставив вооружение, технику и боеприпасы. Все "трофеи" 93 бригада теперь использует для освобождения остальных временно оккупированных городов.

Украинские силы освободили Тростянец от оккупантов / Фото 93-я ОМБр "Холодный Яр"

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