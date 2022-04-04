ВСУ отбили 7 вражеских атак на Донбассе: уничтожена бронированная техника, 43 авто и миномет

Сегодня, 4 апреля, начался 40 день героического противостояния украинского народа российскому вторжению.

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов.

В Генштабе сообщили, что на территории Донецкой и Луганской областей, где проходят тяжелые бои, украинские военные за минувшие сутки отбили 7 вражеских атак.

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В результате было уничтожено 2 единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет противника с расчетом.

Самыми опасными будут направления Востока и Юга Украины

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал, что враг продолжает пытаться окружить украинские войска в зоне ООС, от Изюма – на юг, от Волновахи – на север. А самые тяжелые бои будут за Юг, Восток и Мариуполь. Он подчеркнул, что руководство государства знает об этом. Поэтому Украина сосредотачивает свои усилия на отражении атак. Фронт держится.

Однако Арестович выразил мнение, что после этих боев у россиян вряд ли останутся хоть какие-то резервы для наступательных действий. Советник главы ОП уверен, что Вооруженные Силы смогут побороть врага, а Украина вернет и Мариуполь, и Восток, и Юг. Однако это будет трудно.

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