Українські бійці продовжують знищувати російських окупантів.

У Генштабі повідомили, що на території Донецької та Луганської областей, де відбуваються важкі бої, українські військові за минулу добу відбили 7 ворожих атак.

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В результаті було знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Найнебезпечнішими будуть напрямки Сходу та Півдня України

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначав, що ворог продовжує намагатися оточити українські війська у зоні ООС, від Ізюма – на південь, від Волновахи – на північ. А найважчі бої будуть за Південь, Схід та Маріуполь. Він наголосив, що керівництво держави знає про це. Тому Україна зосереджує свої зусилля на відбиття атак. Фронт тримається.

Однак Арестович висловив думку, що після цих боїв у росіян навряд чи залишаться хоч якість резерви для наступальних дій. Радник глави ОП впевнений, що Збройні Сили зможуть побороти ворога, а Україна поверне і Маріуполь, і Схід, і Південь. Однак це буде важко.

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