Россияне обстреливают гражданское население и инфраструктуру, а также позиции наших военных по всей линии столкновения. Также враг осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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Россия в очередной раз использовала крылатые ракеты

За эти сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Под огнем россиян оказались объекты и мирные граждане более чем в 20 населенных пунктах. Россия использовала крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты и иранские шахиды.

В Генштабе ВСУ сообщили, что противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области.

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения.

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В то же время враг не вел наступательных действий на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии потерпели более 20 населенных пунктов.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БпЛА.

ВСУ отбили атаки врага под Краматорском и Бахмутом

Сообщается, что подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

При этом авиация Сил обороны нанесла 30 ударов, в результате чего подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кстати Около 400 ликвидированных оккупантов только за сутки: потери врага по состоянию на 15 октября

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов.

Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

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