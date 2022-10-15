Росіяни обстрілюють цивільне населення та інфраструктуру, а також позиції наших військових вздовж усієї лінії зіткнення. Також ворог здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Дізнайтесь більше Відбиті атаки на Донеччині, успіхи на Півдні: карта бойових дій станом на 15 жовтня

Росія вкотре використала крилаті ракети

Протягом цієї доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем росіяни опинилися об'єкти та мирні громадяни у понад 20 населених пунктах. Росія використала крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети та іранські шахіди.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

До теми ЗСУ на Півдні активно збивали ворожі дрони, а також поцілили по ППО окупантів

Водночас ворог не вів наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Однак вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БпЛА.

ЗСУ відбили атаки ворога під Краматорськом і Бахмутом

Повідомляється, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар'їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

При цьому авіація Сил оборони завдала 30 ударів, внаслідок чого підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

До речі Близько 400 ліквідованих окупантів лише за добу: втрати ворога станом на 15 жовтня

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів.

Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

Вас це може зацікавити – карта бойових дій за 15 жовтня: дивіться відео