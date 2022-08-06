российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий и продвижения своих подразделений. После встречи с ВСУ они в основном несут потери и спасаются бегством.

Ситуация на линии фронта остается напряженной. российские оккупанты не прекращают безумные обстрелы по всей линии столкновения и пытаются продвинуться сразу на нескольких направлениях.

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ВСУ отразили атаки российских оккупантов во многих направлениях

Враг пытался продвинуться к западной окраине Богородичного, но без успеха + проводили штурм в направлении Соледара, Бахмута, Покровского, но получили решительный отпор.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты не прекратили попытки продвинуться по нескольким направлениям. Наши герои дали врагу безумный отпор, так что оккупантам не удалось выполнить своих задач.

В частности, враг попытался выйти на западные окраины Богородичного, но успеха не имел. Наши герои дали ему решительный отпор и удержали занятые позиции.

Особую активность россияне проявили на Бахмутском направлении. Возле Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы. Также в Генштабе сообщили, что в районах Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки российские оккупанты атаковали своей штурмовой авиацией.

Нашим защитникам и защитницам удалось отразить все штурмы врага и нанести ему новые потери.

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