Оккупанты пробовали продвигаться и разведывать позиции ВСУ: с потерями сбежали

российские оккупанты не прекращают попыток вести наступательные действия по многим направлениям. Благодаря нашим героям они не могут похвастаться даже небольшими локальными успехами.

На 153 день войны российские оккупанты, несмотря на бешеные потери, решили продолжить попытки сдвинуть свои позиции. Результат этой затеи ожидаемый – новые потери российской армии.

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ВСУ отразили атаки врага и нанесли ему новые потери

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по многим направлениям российские оккупанты пытались осуществлять наступательные действия и разведку боем. Во всех случаях россиянам для спасения пришлось спасаться бегством.

В частности, на Харьковском направлении враг попытался раскрыть построение обороны наших войск возле населенного пункта Чеполь. Группу россиян, выполнявшую задачи, герои ВСУ обезвредили.

Неудачной была и попытка оккупантов продвинуться в районе Богородичного на Славянском направлении. После потерь в бою россияне сбежали. Попытка россиян вести разведку в районе тоже потерпела фиаско.

Также воины ВСУ справились со штурмами россиян у Берестового, Соледара и Семигорья, бои у Покровского продолжаются. Безумный отпор оккупанты получили также в районах Благодатного и Павловки.

В Генштабе сообщили, что из-за безумных потерь и проблем с набором новых кадров российская армия начала надеяться на наемников из Средней Азии.

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