ВСУ отбили атаку россиян на Харьковщине: враг понес потери и отступил

Российские оккупанты дальше пытаются совершить наступление на Славянск с севера. Некоторые из таких попыток заканчиваются плачевно для захватчиков.

На Славянском направлении враг предпринял попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Оно в Харьковской области на границе с Донецкой областью на дороге из оккупированного Изюма на Славянск.

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Для наступления кафиры задействовали отдельные подразделения западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, восточного и центрального военных округов.

Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил. О количестве убитых или раненых кафиров, а также уничтоженной технике врага в Генштабе ВСУ пока не сообщают.

Кафиры устанавливают блокпосты

Харьковская область крайне важна для оккупантов из-за возможности поставки техники и личного состава с территории России – через Белгородскую область. Следовательно, они пытаются удержаться в тех городах и поселках, через которые проходят дороги на уже оккупированный Изюм, чтобы и дальше наступать на Донбасс.

Именно поэтому на Харьковском направлении подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск. Также на оккупированных территориях ужесточаются полицейско-административный режим.

На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Где еще враг понес потери

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил.

Наступление на Донбасс

22 мая на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

В то же время, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях украинские военные отмечают снижение интенсивности ведения боевых действий. В то же время фиксируют тот факт, что враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах. При этом продолжает обстреливать позиции Сил обороны.

Похожая ситуация и на Южнобужском направлении – там тоже враг активных боевых действий не проводил. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций.

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