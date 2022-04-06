ВСУ отбили Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку, продолжаются бои в районе Александровки

Украинские военные продолжают вытеснять врага со своей земли. Так, удалось отбить Добрянку, Нововознесенское и Трудолюбовку.

Бойцам ВСУ удалось освободить еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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ВСУ продолжают освобождать населенные пункты от оккупантов

Известно о том, что выбить врага удалось из Добрянки, Нововознесенска и Трудолюбовки. Также продолжаются бои в районе населённого пункта Александровка.

Добавим, что основные усилия враг сосредотачивает теперь на подготовке новой наступательной операции. Ее цель – полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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