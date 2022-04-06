Бійцям ЗСУ вдалося звільнити ще кілька населених пунктів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ продовжують звільняти населені пункти від окупантів

Відомо про те, що вибити ворога вдалося з Добрянки, Нововознесенська та Трудолюбівки. Також продовжуються бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Додамо, що основні зусилля ворог зосереджує тепер для підготовки нової наступальної операції. Її мета – повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

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