Силы обороны отбили позиции сразу на четырех направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

Бои на фронте не утихают от Сумщины до Херсонщины по всей линии соприкосновения. От прикодонья на севере до островов на Днепре на юге – россияне пытаются наступать, чтобы захватить как можно больше территорий, уничтожить как можно больше населенных пунктов и убить как можно больше украинцев.

Однако после серии мероприятий, которые фактически сорвали весенне-летнюю кампанию врага в ее первоочередном замысле, Силы обороны осуществили еще несколько успешных контратак сразу на трех направлениях фронта.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

На прошлой неделе российские войска совершили 1 005 штурмов по всей линии соприкосновения. В частности 230 атак россияне совершили в течение суток 2 апреля – этот день был самым тяжелым за прошедшую неделю. Враг атаковал в основном в районах Константиновки, Покровска, Гуляйполя и на Днепропетровщине.

Больше всего атак в течение всей недели неизменно пришлось на Донецкую область. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 260 атак;

Константиновское – 144 атаки;

Гуляйпольское – 129 атак;

Александровское – 63 атаки;

Купянское – 56 атак;

Славянское – 31 атака;

Лиманское – 29 атак;

Харьковское – 29 атак;

Приднепровское – 19 атак;

Ореховское – 18 атак;

Сумское – 11 атак;

Краматорское – 4 атаки.

Враг усилил атаки в районе Купянска, а также на Приднепровском направлении на Херсонщине. В то же время на других направлениях тенденции фактически не изменились.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Лиманском, Краматорском, Константиновском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение врага на Сумщине

Российские войска продолжают бои в приграничье и пытаются формировать новые плацдармы, один из которых – в районе ранее оккупированного села Грабовское.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись возле села Рясное. Других продвижений россиян на территории Сумской области не зафиксировано.





Ситуация на Сумщине / Карта DeepStateMAP

Контратаки Сил обороны на Харьковщине

В конце прошлой недели 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада провела успешную контратаку и смогла отбросить врага в приграничье Харьковщины возле села Амбарное. Также эту территорию зачистили.





Ситуация в приграничье Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Купянска

После двух неудачных попыток захватить Купянск прошлой и позапрошлой осенью, враг снова решил начать кампанию по наступлению на город. В течение последних недель россияне усиливают давление на этом направлении.

На прошлой неделе россияне продвинулись возле села Песчаное. Сам населенный пункт и территория до соседней Ковшаровки – в серой зоне.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продолжает наступление на Славянск

На Славянском направлении на прошлой неделе российские войска оккупировали Свято-Покровское и Васюковку. Также оккупанты имели продвижение в районе Приволья, где проходит трасса на Славянск.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Контратака на Покровском направлении

Российские войска в районе бывшего Добропольского выступления снова имели продвижение возле села Софиевка, правда в сторону Константиновки.

В то же время Силы обороны провели зачистку в районе сел Вольное и Новое Шахово, и более того – выбили россиян в районе Родинского. Таким образом Покровское направление – второе из четырех, где на прошлой неделе украинские войска провели успешные атаки или стало известно о результатах более ранних операций.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Хорошие новости из Днепропетровщины

Операция Сил обороны по освобождению Днепропетровщины продолжается. На прошлой неделе стало известно о том, что наши воины смогли выбить врага из Новоселовки Днепропетровской области и Сичневого.

Оккупированными в Днепропетровской области остаются на Александровском направлении остаются Малиевка и Запорожское, а также Дачное на Покровском.





Ситуация на Днепропетровщине в районе границы с Донецкой областью / Карта DeepStateMAP

Зачистка в районе Степногорска

И еще одно направление, где Силы обороны смогли отбросить противника – Ореховский. Еще зимой враг надеялся, что под прикрытием снега и тумана и из-за сильных морозов сможет продвинуться к Малокатериновке, чтобы терроризировать Запорожье еще больше. Однако планам врага помешал поселок Степногорск.

И именно в районе Степногорска на прошлой неделе Силам обороны удалось зачистить от врага серую зону. Если быть точнее – то из района трассы на Запорожье, что севернее поселка. В любом случае, наши воины разрушают планы россиян на полную оккупацию Запорожской области и, в частности, самого Запорожья.





Ситуация в районе Степногорска на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Силы обороны Украины разрушают планы врага. Это результат огромных усилий. Каждая успешная операция требует сил и ресурсов.