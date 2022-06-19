ВСУ отбили штурм оккупантов возле Тошковки и Рубежного: враг отошел

Сейчас на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается брать некоторые регионы штурмом, но не имеет больших успехов.

В частности, за прошлые сутки, 18 июня, подразделения ВСУ отразили штурм россиян в районе населенного пункта Тошковка. Оккупанты отошли и проводят перегруппировку.

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Недалеко от Рубежного враг также пытался "нащупать" слабые места украинских позиций и провести разведку боем. Российские захватчики провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.