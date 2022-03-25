ВСУ отбросили врага от Киева благодаря успешным контратакам, – британская разведка

Украинские военные в Киевской области не только держат оборону, но и переходят в наступление. По данным британской разведки, благодаря успешным контратакам ВСУ сумели деоккупировать уже несколько населенных пунктов.

Разведка Великобритании подтвердила информацию об успешных контратаках ВСУ в Киевской области. Сообщается, что нашим военным удалось вызволить из-под временной российской оккупации несколько городов области.

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Какие еще успехи ВСУ отметила британская разведка

В Великобритании предполагают, что украинские силы попытаются оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева – к аэродрому Гостомеля.

Украинские контратаки и отступление российских войск на сильно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонные позиции в радиусе до 35 километров восточнее Киева.

– говорится в сводке британской разведки.

Кроме Киевщины, ВСУ одерживают новые победы и на юге Украины. В разведке отмечают, что, хотя россияне до сих пор пытаются обойти Николаев, чтобы приблизиться к Одессе, их продвижение крайне медленное. Все из-за проблем с логистикой и героического сопротивления наших защитников.

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