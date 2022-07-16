Птуристы отомстили за зерно и поджарили российскую технику россиян на Востоке

Наши герои наносят врагу очень тяжелые удары. Оккупанты будут вынуждены ответить за все преступления против Украины и украинцев.

российские оккупанты совершают против Украины много преступлений. Кража зерна и уничтожение урожая на полях – один из них.

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Месть россиянам за уничтоженные поля

На Востоке герои из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили два российских танка, уничтожавших остатки украинского поля. Два мастерских удара с ПТРК "Стугна" – и оккупанты стали удобрением для поля, которое они уничтожали, а их танки превратились в кучу обгоревшего металлолома.

Видео уничтожения российских танков:

Война россии из Украины: последние новости

российские оккупанты не прекращают обстрелов Святогорской Лавры, ведь знают, что там прячутся мирные люди. Оттуда удалось эвакуировать много людей, среди них – младенец, появившийся на свет на территории Лавры.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается и проходит удачно. Нашим героям удается уверенно продвигаться в Херсон. российские оккупанты не прекращают огневого воздействия по всей линии столкновения и пытаются удержать оккупированные территории под своим контролем, но особого успеха не достигли.

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