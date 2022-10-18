ВСУ отбили 6 атак врага на Востоке: сбили 38 из 43 дронов врага, а также 3 ракеты

Враг продолжает пытаться удержать временно захваченные им территории Украины и хочет наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Но по всей линии фронта захватчики сталкиваются с мощным сопротивлением ВСУ.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов вблизи 6 населенных пунктов.

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Речь идет о:

Берестово Харьковской области;

Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Вместе с тем, враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Враг нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов в течение суток. От них пострадало более 35 населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты использовали 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed -136, 38 из которых успешно сбили украинские воины.

На разных направлениях противник совершал обстрелы. Неспокойно было:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатне, Старица и Стрелечья;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

на Южнобужском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневое поражение получили районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БпЛА.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатых ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили:

пункт управления,

район сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники,

2 объекта ПВО и артиллерии,

1 склад боеприпасов и другие военные цели противника.

Заметим, что враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. Однако в стрелковом бою диверсанты понесли потери и отступили на исходные позиции.

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