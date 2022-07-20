ВСУ отразили штурмовые атаки россиян на нескольких направлениях: какая ситуация на фронте

оккупанты пытались штурмовать населенные пункты сразу на нескольких направлениях. Однако украинские защитники все отбивают и крепко держат оборону.

Самые активные боевые действия происходят на Донбассе, однако обстрелы есть по всем направлениям. В Генштабе ВСУ рассказали о всеобщей ситуации на фронте.

Кстати Жуткая атака Никополя и Харькова, безумные потери захватчиков: основное за 147 день войны

ВСУ отбивали штурмы оккупантов

На Славянском направлении враг открывал огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Долины, Богородичного, Константиновки, Гусаровки, Великой Камышевахи, Покровского. Украинские воины снова успешно отразили штурм в районе Богородичного.

На Краматорском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Более того, они нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. россияне пытались штурмовать Григоровку и Спорное. Однако понесли потери и отошли.

россияне пытались штурмовать Григоровку и Спорное. Однако понесли потери и отошли. Захватчики хотят создать благоприятные условия, чтобы захватить Бахмут и территорию Углегорской ТЭС. Они вели обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и другие. Ударили по Покровскому. Штурмовали в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС. Там идут бои.

В целом россияне продолжают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Зализничное, Каменское. Авиаудары были возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки.

Оккупанты провалили разведку боем

Россияне в очередной раз пытались вести разведку боем в районе Новоселовки Второй. Попытку оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такая же участь постигла вражеские подразделения, наступавшие в направлении Никольского и Новомихайловки.

Обстрелы не прекращаются и на Харьковском направлении. В частности, вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкино. К слову, оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Юге россияне пытаются сдерживать наступление ВСУ

Так, на Южнобужском направлении враг направляет силы, чтобы не допустить продвижения наших войск вглубь временно занятой территории. Ведет интенсивную разведку беспилотниками.

Кроме того, россияне обстреливают мирные села. Под огнем оказались: Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Великое Артаково, Лозовое, Широкое, Квитневое, Любомировка, Березнеговатое, Котлярово, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других. Также враг нанес ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригоровки.

На северной границе – без изменений

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не заметили. Однако россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки, Волфино, Павловки и Уланово в Сумской области.

Может заинтересовать – после подрыва Антоновского моста оккупанты могут остаться без путей для отступления: видео