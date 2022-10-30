В Донецкой области врагсовершал жесткий штурм. Об этом президент заявил в традиционном обращении к украинцам.

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ВСУ активно противостоят врагу

Наши отважные военные смогли отразить атаку русских оккупантов. Удалось это пограничникам Чопского отряда, которые находятся в составе Сил обороны Украины. Во время боя некоторых вражеских солдат взяли в плен. Зеленский поблагодарил их за это.

Хорошо поработали и воздушные силы. Они сбили российский ударный вертолет и военный самолет Су-25.

Каждый день и без перерывов работаем, чтобы ускорить восстановление территориальной целостности нашего государства. Всегда на Ставке мы отмечаем успехи наших воинов, результат, который обеспечивается в освобождении украинской земли. Каждый раз имеем поводы порадоваться вместе со всеми украинцами,

– подчеркнул Зеленский.

Так что за содержание рубежей на Северском направлении президент поблагодарил:

54-й отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы,

5-й отдельный штурмовой полк;

10-й отдельную горно-штурмовую бригаду.

Воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Зеленский отметил за решительность и энергичность при освобождении наших территорий.