У Донецькій області ворог проводив жорсткий штурм. Про це президент заявив у традиційному зверненні до українців.
До теми ЗСУ ліквідували 950 окупантів за добу, кадирівці у Білорусі: хронологія 249 дня війни
ЗСУ активно протистоять ворогу
Наші відважні військові змогли відбити атаку російських окупантів. Вдалося це прикордонникам Чопського загону, які перебувають у складі Сил оборони України. Під час бою деяких ворожих солдатів взяли у полон. Зеленський подякував їм за це.
Добре попрацювали й Повітряні сили. Вони збитий російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.
Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. Завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями,
– наголосив Зеленський.
То ж за утримання рубежів на Сіверському напрямку президент подякував:
- 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи,
- 5-му окремому штурмовому полку;
- 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Зеленський відзначив за рішучість та енергійність при звільненні наших територій.