У Донецькій області ворог проводив жорсткий штурм. Про це президент заявив у традиційному зверненні до українців.

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ЗСУ активно протистоять ворогу

Наші відважні військові змогли відбити атаку російських окупантів. Вдалося це прикордонникам Чопського загону, які перебувають у складі Сил оборони України. Під час бою деяких ворожих солдатів взяли у полон. Зеленський подякував їм за це.

Добре попрацювали й Повітряні сили. Вони збитий російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. Завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями,

– наголосив Зеленський.

То ж за утримання рубежів на Сіверському напрямку президент подякував:

54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи,

5-му окремому штурмовому полку;

10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Зеленський відзначив за рішучість та енергійність при звільненні наших територій.