Продолжается проверка, – в ВСУ отреагировали на каблуки для женщин-военных на параде
Источник:"Радио Свобода"
Накануне Минобороны опубликовало фото с репетиции парада ко Дню Независимости, на которых военнослужащие шагали на каблуках. Это вызвало возмущение среди общественности и нардепов. В ответ Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что обратили внимание на критику и начали проверку.
В пресс-службе Сухопутных войск в ответ на запрос издания сообщили, что в настоящее время проводится проверка, а ее результаты будут известны уже 2 июля.
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Реакция ВСУ на критику подборов для женщин-военных
После проверки будет принято решение. Проверяем, почему возникла такая ситуация. Мы ответственны за организацию проведения подготовки парада, но не за форму одежды, которую определили,
– заявили в Сухопутных войсках.
Там уточнили, что готовят людей и технику к проведению парада. "Командование сухопутных войск отвечает за подготовку механизированной колонны, которая будет участвовать в военном параде, и подготовку личного состава", – говорится в сообщении.
Отсутствие объяснений от Минобороны
Пресс-служба Сухопутных войск посоветовала изданию обратиться за разъяснением относительно ситуации в Минобороны. Однако в ведомстве отметили, что решение принимал не один человек, и добавили, что все вопросы лучше задавать Сухопутным войскам.
Женщины-военные на каблуках проводят репетицию к параду / Фото Армия Inform
Тренировка девушек-военных к параду на каблуках: что известно
- Минобороны 1 июля обнародовало фото с репетиции праздничного парада ко Дню Независимости. На них женщины-военные были в обуви на каблуках.
- Это вызвало волну возмущения как среди общественности, так и среди нардепов.
- Во время заседания Верховной Рады 2 июля парламентарии из разных фракций требовали от министра обороны Андрея Тарана извинений за каблуки. Однако он на эти призывы никак не реагировал. Кроме того, министру вручили несколько пар обуви на каблуке.