Помощь партнеров – очень важный фактор для будущей победы Украины над российскими оккупантами. Они понимают это и не только предоставляют необходимое оружие, но и учат эффективно использовать современную технику в бою.

Читайте также Единый план России – убивать и уничтожать, – в ОП отреагировали на "планы России по Харькову"

Воины ВСУ уже тренируются на зенитках Gepard

Как сообщили в Минобороны Германии, зенитные танки типа Gepard уже готовы к передаче Украине. Наши герои уже проводят тренировки с новым оружием на полигонах.

Сообщается, что на обучение прибыла команда из около 100 наших героев. Они проведут тренировки и стрельбы на Gepard, после чего отправятся на фронт и помогут увеличить интенсивность роста потерь российских оккупантов.

Местные депутаты сообщили, что производитель модернизировал Gepard для того, чтобы их транспортировка в Украину была более удобной.

Война россии из Украины: последние события

Иран может предоставить россиянам свои беспилотники. Оккупанты уже дважды ездили оценивать новое оружие для войны против Украины.

В Мелитополе оккупанты начали угрожать проукраинским жителям принудительной депортацией. Также местные гауляйтеры в начале сентября собрались проводить так называемый "референдум".

Путин заявил, что хочет оккупировать Харьковскую область: видео