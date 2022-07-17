Допомога партнерів – вкрай важливий фактор для майбутньої перемоги України над російськими окупантами. Вони це розуміють та не лише надають необхідну зброю, а й навчають ефективно використовувати сучасну техніку в бою.

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Воїни ЗСУ вже тренуються на зенітках Gepard

Як повідомили в Міноборони Німеччини, зенітні танки типу Gepard вже готові до передачі Україні. Наші герої вже проводять тренування з новою зброєю на полігонах.

Повідомляється, що на навчання прибула команда з близько 100 наших героїв. Вони проведуть тренування та стрільби на Gepard, після чого ті вирушать на фронт та допоможуть збільшити інтенсивність зростання втрат російських окупантів.

Місцеві депутати повідомили, що виробник модернізував Gepard для того, що їхнє транспортування в Україну було зручнішим.

Війна росії з Україною: останні події

Іран може надати росіянам свої безпілотники. Окупанти вже двічі їздили оцінювати нову зброю для війни проти України.

В Мелітополі окупанти почали погрожувати проукраїнським мешканцям примусовою депортацією. Також місцеві гауляйтери на початку вересня зібралися проводити так званий "референдум".

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