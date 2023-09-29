Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что означает для россиян поражение на этом направлении. Ранее украинские бойцы прорвали оборону оккупантов возле Вербового в Запорожской области.

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Впереди очень тяжелые бои

Выйдя на линии Токмак – Верхний Токмак, наши военные фактически перережут единственную железную дорогу, соединяющую Россию с аннексированным Крымским полуостровом. Железнодорожное сообщение – это хребет обеспечения потребностей оккупантов на Южном фронте.

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"После этого можно считать месяцы до освобождения Крыма и окончательного развала Южного фронта, что кардинально изменит ситуацию на поле боя. Тогда можно будет говорить о другом ходе войны. Поэтому противник отчаянно пытается сосредоточить все силы на этом направлении", – сказал Грабский.

Собственно, ради помощи на этом направлении оккупанты пожертвовали наступлением на Купянском направлении, где враг сосредоточил войска. Однако за последние несколько дней активность захватчиков снизилась, что свидетельствует о том, что часть этих подразделений перебрасывается на Юг Украины с целью остановить наступление Вооруженных Сил.

Россияне пытаются создать дополнительные линии обороны. Поэтому я хотел бы избежать легкомысленной мысли, что мы прорвались и идем в наступление. Впереди нас ждут чрезвычайно тяжелые бои, которых, к сожалению, никак не избежать,

– заметил военный эксперт.

Для Сил обороны очевидна необходимость прорваться на этом направлении и завершить весенне – летнюю – осеннюю кампанию 2023 года. Наши военные и так вели, и продолжают вести изнурительные бои. Украине нужно войти в новый год с перспективами и сосредоточиться на планировании новых операций по другим направлениям.

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Россияне не смогут удержаться на Юге

Победа в войне определяется не километрами освобожденной территории, а количеством и качеством нанесения ударов по врагу, уничтожающими его боевой потенциал и мощь.

Я намеренно подчеркнул, что мы не ставим конечной задачи, чтобы освободить Токмак. Выход на эту линию обеспечит прерывание логистики,

– добавил Грабский.

Эффективность проведения операции на Мелитопольском направлении определяет выход на линию Токмак – Верхний Токмак. Это станет маркером, который покажет, что возможности оккупантов удерживаться на Южном направлении значительно сократятся.

Какая ситуация в районе Токмака