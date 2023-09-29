Такое мнение 24 Каналу выразил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, вокруг Токмака выстроили прочную оборону, поэтому без боя город точно не оставят.

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Какова цель таких сообщений

Многие российские телеграммы-каналы распространяют информацию, что военное руководство страны-агрессора приняло решение отходить от Токмака. Это сделали якобы во избежание разгрома и сохранения сил для битвы за Мелитополь. Однако такие заявления скорее похожи на информационную военную провокацию.

Силы обороны довольно существенно вытянулись в глубину их укреплений, но вокруг Токмака есть отдельная линия обороны и оставлять его без боя они (оккупанты – 24 Канал) не будут. На мой взгляд, эти действия носят провокационный характер,

– подчеркнул Сергей Лышенко.

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По словам Лишенко, враг может создавать видимость отступление на определенном отдельном участке фронта. После этого ожидается, что наши вооруженные силы решат, что противник "посыпался" и пойдут в атаку. Как следствие, их будет ожидать подготовленная засада. Но украинские военные на такие провокации не поддаются.

Готовят информационное поле, для того чтобы военные на передовой считали, что враг вот-вот побежит, а потом его надо догонять. Следствием этого будет попадание в окружение, бои и уничтожение личного состава, потому и готовят провокацию. Но наши на это не ведутся,

– акцентировал депутат.

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